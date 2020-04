Prezydent Wodzisławia i starosta wodzisławski apelują do władz wojewódzkich. "Potrzebne jest wsparcie finansowe dla szpitali".

Szpital w Wodzisławiu Śl. boryka się z wielkimi problemami finansowymi w obliczu koronawirusa Arek Biernat

Brak szpitala w Wodzisławiu Śl. w gronie podmiotów leczniczych dla których Urząd Marszałkowski przekazał do podziału 123 mln zł wywołał oburzenie mieszkańców i wodzisławskich samorządowców. Do władz wojewódzkich piszą prezydent Wodzisławia Śl. i starosta wodzisławski. - Dyrekcja PPZOZ szacuje, że w perspektywie najbliższych 3 miesięcy wzrost kosztów związanych z walką z koronawirusem będzie oscylować wokół kwoty 3 – 4 mln złotych, co w obecnej sytuacji finansowej zakładu może zagrozić jego funkcjonowaniu - pisze starosta Leszek Bizoń.