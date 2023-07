Prezydent Wodzisławia Śl. wystartuje w wyborach do Sejmu RP. Mieczysław Kieca ogłosił swoją decyzję na Facebooku. Dlaczego chce kandydować? Ireneusz Stajer

Prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca ogłosił na swoim profilu faceebookowym, że będzie kandydował w jesiennych wyborach do Sejmu RP. Do parlamentu wystartuje z listy Ruchu Samorządowego Tak! Dla Polski. Mówi, że zależy mu, by każdy w naszym kraju miał równy start i stabilnie mógł się rozwijać.