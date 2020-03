Przez koronawirusa przybędzie bezrobotnych. Urzędy pracy będą oblegane. Nie tylko przez osoby pracujące w Czechach

Pandemia koronawirusa zamknęła granice

Z powodu rozprzestrzeniania się koronawriusa granice wewnętrzne państw Unii Europejskie zostały zamknięte. To był szok dla Europejczyków przyzwyczajonych do swobodnego przemieszczania się pomiędzy krajami członkowskimi strefy Schengen. Poważniejsze konsekwencje ma dla osób mieszkających w jednym kraju, a pracującym na co dzień w sąsiednim. W takiej sytuacji jest tysiące mieszkańców Śląska, którzy do tej pory codziennie dojeżdżali do pracy w Czechach w fabrykach i kopalniach.

Ze względu na obowiązkową 14-dniową kwarantannę dla wjeżdżających do Polski, aby kontynuować pracę musieli pozostać w tymczasowym lokum za naszą południową granicą. W przeciwnym razie powrót do Polski oznaczał przymusowe postojowe. Większość pozostała w Polsce. Część może liczyć na minimalne świadczenia, a inni - np. zatrudnieni przez agencje pracy - z dnia na dzień pozostali bez środków do użycia. Wielu z nich nie może też liczyć na pomoc państwa. Mało kto zwraca uwagę na ich trudną sytuację. Wszędzie słyszą tylko o wyrzeczeniach, cierpliwości, konieczności ochrony obywateli przed koronawirusem, w czym - zdaniem rządzącym - ma pomóc czasowe zamknięcie granic. Niestety, jak do tej pory nikt nie zaoferował im konkretnej pomocy w sprawie.