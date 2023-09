Radlin: Chmura pyłu nad miastem po osunięciu się fragmentu hałdy

Zdjęcia widocznej z wielu kilometrów chmury czarnego pyłu nad hałdą wielu mieszkańców Radlina udostępniło w sobotę w portalach społecznościowych i przesłało do lokalnych mediów. Fotografie przedstawiają także pokryte gęstym, brudnym pyłem samochody, ławki, okna i parapety czy ogrodowe baseny. Pojawiały się informacje, że na hałdzie mogło dojść do wybuchu, co jednak nie znalazło potwierdzenia.

Jak poinformował PAP Tomasz Głogowski - rzecznik Polskiej Grupy Górniczej, do której należy kopalnia Marcel - wstępnie ustalono, że na terenie rekultywowanej hałdy doszło do osunięcia fragmentu skarpy. "Może to być efektem ulewnych deszczy, które kilka dni temu przeszły nad regionem" - ocenił.

W przyszłym tygodniu na pogórniczej hałdzie odbędzie się wizja lokalna z udziałem ekspertów, którzy mają ocenić sytuację i zarekomendować plan dalszych działań zabezpieczających.

W ostatnim czasie hałda była rekultywowana przez wyłonioną w przetargu specjalistyczną firmę. W sobotę nie były tam prowadzone żadne roboty. Na miejscu nie było ani pracowników, ani osób postronnych. "Incydent nie stworzył dla nikogo zagrożenia" - zapewnił rzecznik PGG.

Po osunięciu się fragmentu hałdy przedstawiciele kopalni kontaktowali się z władzami miasta, wyjaśniając przyczyny pojawienia się chmury pyłu. O sprawie powiadomiono również służby środowiskowe. (PAP)