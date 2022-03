Radlin: półnagi mężczyzna biegał po miejskiej fontannie. Był pijany do tego stopnia, że zdjął spodnie. Trafił na izbę wytrzeźwień

Chyba tylko alkohol jest w stanie wytłumaczyć zachowanie mężczyzny, który w Radlinie w biały dzień biegał po środku miejskiej fontanny. Do zdarzenia doszło przy ulicy Korfantego.

Strażnicy miejscy z Radlina, zauważyli, że po fontannie, z której na zimę spuszczono wodę biega mężczyzna, który w pewnym momencie... zdjął spodnie. Jak się okazało, za jego irracjonalnym zachowaniem stał właśnie alkohol. Ten uderzył mu do głowy do tego stopnia, że mężczyzna po fontannie postanowił biegać półnagi.

- Mężczyzna zaczął biegać po fontannie z opuszczonymi spodniami, w efekcie czego przewrócił się na środku. Jego stan po spożyciu alkoholu nie pozwolił mu wstać na nogi o własnych siłach - relacjonują strażnicy miejscy z Radlina.

Wówczas do akcji wkroczyła straż miejska. Radlińscy strażnicy pomogli mężczyźnie wstać, a następnie przewieźli go do chorzowskiej izby wytrzeźwień. Jak mówią było to konieczne, ponieważ stan mężczyzny zagrażał jego zdrowiu, a nawet życiu.