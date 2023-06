Reggae Festiwal w Wodzisławiu Śl. jednak się odbędzie. Zagrają polskie gwiazdy tego gatunku muzyki. Oto szczegóły imprezy

- W tym roku nie było łatwo. Cały proces przygotowań, niepewności i organizacji środków finansowych był bardzo wymagający. Chcieliśmy, by ta edycja była wyjątkowa, i pomimo przeciwności, liczymy, że taka będzie! Liczymy na WAS! - mówi Marcin Suchy, gitarzysta Tabu.

Co w programie?

- Przygotujcie się na ekscytujące koncerty i niezapomniane chwile spędzone wśród ludzi, dla których reggae to nie tylko muzyka, ale także sposób życia. Wydarzenie odbędzie się na Stadionie Aleja (ulica Bogumińska 8). Start o godzinie 17:00 - zapowiada urząd miasta.



Cena biletu to 30 zł (dzieci do lat 12. wstęp darmowy). Jego zakup jest równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem imprezy masowej. Przy pierwszym wejściu na imprezę bilet zostanie zamieniony na opaskę, która będzie upoważniała do wejścia na Reggae Festiwal. Bilety zakupić można w aplikacji goingapp.

Najcieplejsze Miejsce na Ziemi to nie tylko koncerty, ale także świętowanie kultury i tradycji reggae, to okazja do poznania innych pasjonatów tego gatunku muzycznego.