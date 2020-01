Rydułtowy: skosił autem dwie latarnie i znak drogowy. Ale nie czekał na policję, tylko uciekł do domu. Dlaczego?

Kierowca wpadł w piątek, 9 stycznia. O godzinie 1.50 policjanci z wodzisławskiej drogówki pojechali na ulicę Ofiar Terroru w Rydułtowach, gdzie doszło do zdarzenia drogowego.

- Na miejscu z relacji świadków wynikało, że kierujący pojazdem marki audi a4 nie dostosował prędkości do panujących warunków drogowych i uderzył w dwie latarnie oraz znak drogowy a następnie wysiadł z auta i oddalił się z miejsca zdarzenia.

- W trakcie wykonywanych czynności na miejsce powróciła para początkowo twierdząc, że to kobieta prowadziła lecz po pouczeniu o konsekwencjach prawnych to 32-latek przyznał się do spowodowania kolizji. W organizmie kierowcy były blisko dwa promile alkoholu. Mężczyzna stracił już prawo jazdy - wyjaśnia Marta Pydych z wodzisławskiej policji.