Rydułtowy: Włamali się do domu, dotkliwie pobili 68-latka i ukradli 200 złotych

17-latkowie włamali się do domu, dotkliwie pobili 68-latka i ukradli mu 200 zł

Wdarli się do domu 68-latka, dotkliwie pobili go i ukradli mu 200 złotych.olicjanci, mając tylko szczątkowe rysopisy, rozpoczęli poszukiwania oprawców. Już następnego dnia trójka 17-latków była w ich rękach. Wszyscy trafili do aresztu.