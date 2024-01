Śmiertelny wypadek w Wodzisławiu Śląskim. Sprawca tragedii został aresztowany i usłyszy pierwsze zarzuty

- Śmierć poniósł kierujący audi 18-latek i dwaj pasażerowie w wieku 18 i 19 lat. Pozostali pasażerowie – 17-letnia dziewczyna i jej 19-letni kolega zostali przewiezieni do szpitali. 17-latka była w najcięższym stanie. Do szpitala trafił też 24-letni kierowca peugeota. 24-latek z powiatu wodzisławskiego został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu - był trzeźwy. Policjanci zabezpieczyli jego krew do dalszych badań - - informuje policja z Wodzisławia Śląskiego.