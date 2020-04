Szpital w Wodzisławiu Śl. otwiera izbę przyjęć i część oddziałów. Potwierdzono 75 zakażeń koronawirusem

75 zakażeń koronawirusem w szpitalu

Decyzję o otwarciu części szpitali dyrekcja mogła podjąć na podstawie trwającego postępowania epidemiologicznego. Przypomnijmy, 31 marca koronawirusa potwierdzono u pacjenta oddziału chirurgii ogólnej. Na podstawie testów liczba zakażonych osób wzrosła bardzo szybko. Obecnie wynosi 75. To 26 pacjentów i 49 osób z personelu.

Pacjentów przewieziono do jednoimiennych szpitali zakaźnych. Personel wraca do zdrowia w domu lub w specjalnie przygotowanym izolatorium na terenie szpitala w Rydułtowach. W sumie do tej pory pobrano 522 wymazów (dla porównania obecnie w woj. śląski wykonują się ok. 800 testów dziennie). Część w szpitalach, a część u osób w domowej kwarantannie dzięki wymazobusowi. Zdecydowana większość to wyniki negatywne. Wciąż nie jest znany wynik 41 wymazów.