Szpital w Wodzisławiu Śl. otwiera kolejne oddziały. Zamknięty wciąż są OIOM i chirurgia ogólna

To 26 pacjentów i 44 osób z personelu. Wówczas postanowiono o zamknięciu szpitala i przychodni. Pacjentów przewieziono do jednoimiennych szpitali zakaźnych. Personel wraca do zdrowia w domu lub w specjalnie przygotowanym izolatorium na terenie szpitala w Rydułtowach. W sumie do tej pory pobrano ponad 500 wymazów. Tylko we wtorek odebrano kolejnych 50 negatywnych wyników.

OIOM i chirurgia dalej zamknięte

Do ponownego uruchomienia pozostają oddziały intensywnej opieki medycznej oraz chirurgii ogólnej.

- Ich otwarcie uzależnione jest od spływających wyników testów personelu medycznego. W dalszym ciągu trwa pobieranie wymazów do badań oraz oczekiwanie na wyniki ponownych wymazów pracowników objętych kwarantanną, a wykonywanych przez szpital. Pomagają w tym wymazobus zorganizowany przez Starostwo Powiatowe oraz właściwe terytorialnie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne - przyznaje Krzysztof Kowalik, dyrektor szpitala.