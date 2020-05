Uczeń I LO w Wodzisławiu Śl. stypendystą Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii

Uczeń I LO w Wodzisławiu Śl. ze stypendium

Uniwersytet Stanforda plasuje się na drugim miejscu w ogólnym rankingu wszystkich uniwersytetów na świecie. Arek został więc włączony do grona najzdolniejszych uczniów z całego świata i będzie mógł uczestniczyć w sesji tematycznej poświęconej zagadnieniu sztucznej inteligencji: Stanford Pre-Collegiate Summer Institutes – Artificial Intelligence.

Arek został również finalistą ogólnopolskiego konkursu „Droga na Harvard” co oznacza, że znalazł się w grupie 30 najlepszych uczestników konkursu. Konkurs organizowany jest przez Harvard Club of Poland. To zrzeszenie polskich absolwentów Harvardu oraz innych osób ściśle związanych z tą uczelnią. Misją klubu jest promowanie wśród Polaków idei studiowania na renomowanych uczelniach zagranicznych, w szczególności na Harvardzie, który zajmuje pierwsze miejsce na liście najlepszych uniwersytetów na świecie.

Zgłoszenia oceniane są przez kapitułę konkursu, składającą się z absolwentów uniwersytetu Harvarda. W tym roku wpłynęło ponad 1500 zgłoszeń. Do finału zakwalifikowano 30 uczestników konkursu – wśród nich znalazł się właśnie Arek Ryba, któremu gratulujemy ogromnego sukcesu!