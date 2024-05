W Godowie wysadzono bankomat - skradziono pieniądze! Na razie nie wiadomo, jak dużo. Policja szuka sprawców napadu

W Godowie wysadzono bankomat!

Jak nieoficjalnie wiadomo, wysadzony bankomat miał być wbudowany w budynek, w którym mieści się między innymi Urząd Gminy Godów. Włamanie miało więc miejsce w zasadzie w centrum nie tylko miejscowości, ale i całej gminy. Policjantom udało się już ustalić, jak doszło do przestępstwa.

- Na ul. 1 Maja doszło do włamania do bankomatu i placówki bankowej - mówi asp. szt. Małgorzata Koniarska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim.

Pod osłoną nocy do zuchwałej kradzieży doszło w Godowie (pow. wodzisławski). Wysadzony został jeden ze znajdujących się na terenie miejscowości bankomatów. Jak przekazuje wodzisławska policja - która ze względu na dobro śledztwa nie udziela zbyt wielu informacji - chodzi o bankomat przy ul. 1 Maja.

Skradziono pieniądze. Ile? Policja nie udziela informacji

- Sprawcy poprzez wysadzenie obudowy bankomatu dostali się do jego wnętrza. Dostali się również do wnętrza placówki bankowej - relacjonuje asp. szt. Małgorzata Koniarska.

Nie wiadomo, czy taki od początku był ich plan, czy włamanie do placówki umożliwiły im użyte spore ilości materiałów wybuchowych. Wybuch najprawdopodobniej był bardzo silny. Wskazywać mogą na to zniszczenia, do których doszło w budynku.

Te mają być ogromne. Wyrwane zostały okna, a wnętrza pomieszczeń, które zajmował bank mają nie nadawać się do użytkowania. To z kolei oznacza, że oprócz skradzionych pieniędzy, po stronie strat odnotowywane będą również zniszczenia, których dopuścili się sprawcy.

Jak na razie nie wiadomo, ilu ich było. Policja mówi o nich jednak w liczbie mnogiej, dlatego można podejrzewać, że złodziei było co najmniej dwóch. Mundurowi nie ujawniają, ile pieniędzy udało się ukraść napastnikom. Wiadomo natomiast, że skradzione zostały kasetki z gotówką.