Wodzisław Śląski w świątecznym wydaniu. Miasto wygląda wyjątkowo pięknie. Pojawiły się nowe ozdoby wielkanocne ZDJĘCIA OPRAC.: Ireneusz Stajer

W samym sercu miasta pojawił się napis #SWD w świątecznej aranżacji. W Parku Zamkowym kicają drewniane zające, żółte kurczaczki, pisanki oraz ozdoby z kolorowymi wstążkami. Wzorem ubiegłych lat, w okolicach Młodego Miasta, została zamontowana palma wielkanocna. UM Wodzisław Zobacz galerię (7 zdjęć)

WODZISŁAW ŚLĄSKI. Jak co roku pracownicy Służb Komunalnych Miasta zadbali o to, by Wodzisław Śląski wyglądał wyjątkowo na Wielkanoc. Nowością są pisanki na stelażach, których design nawiązuje do świątecznych materiałów promocyjnych miasta, czyli życzenia wielkanocne w miejskich social mediach i na billboardach Świąteczny Wodzisław zachwyca.