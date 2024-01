Wodzisław Śląski. Wielkie morsowanie na Balatonie! Osoby z całej Polski przyjechali, by charytatywnie zanurzyć się w lodowatej wodzie

Wielkie charytatywne morsowanie w Wodzisławiu Śląskim!

To wydarzenie, którego dotąd w Wodzisławiu Śląskim nie było. Nad odnowiony ośrodek wypoczynkowy Balaton, przyjechały setki morsów z całej Polski, by wspólnie wziąć udział w akcji charytatywnej. Mimo, że temperatura wody nie przekraczała 3 st. C, nie brakowało śmiałków, którzy zanurzali się od stóp do głów.