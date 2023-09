Wodzisławski Festiwal Franciszkański. W 800-lecie zatwierdzenia reguły św. Franciszka z Asyżu zaplanowano szereg atrakcji. Wstęp darmowy

To doskonała okazja, by przypomnieć mieszkańcom, że Franciszkanie byli obecni w Wodzisławiu Śląskim od jego powstania. Festiwal potrwa od 29 września do 1 października br. na wodzisławskiej Starówce.

Szczegółowy program wydarzenia

piątek, 29 września

godz. 19:00 - Rozpoczęcie Festiwalu. Koncert „Transitus" w wykonaniu Fide Et Amore /Parafia Ewangelicko-Augsburska, ul. Minorytów/

sobota, 30 września

godz. 12:00-18:00 - Pokaz drobnego inwentarza - Zrzeszenie Miłośników Drobnego Inwentarza /Rynek/

godz. 13:30 - Rozpoczęcie festiwalu /Rynek/

godz. 14:00 - Otwarcie wystawy „Franciszkańskie drogi na naszych ziemiach", wykład profesora Idziego Panica „Początki klasztoru Braci Mniejszych w Wodzisławiu Śląskim na tle genezy i posłannictwa Zakonu" /Muzeum/

godz. 14:00 - Warsztaty artystyczne „Kwiatki świętego Franciszka" /Rynek/

godz. 14:00-17:00 - Animacje dla dzieci /Rynek/

godz. 15:00 - Franciszkańskie stoisko „Herbarium" z Katowic - Panewnik: pokazy i porady zielarskie

godz. 15:00 - Koncert Małego Chóru Wielkich Serc z Łodzi /Rynek/

godz. 15:00-18:00 - Możliwość zwiedzania wirydarza w Sądzie /ul. Sądowa 3/

godz. 15:30 - Wykład „Pocztowa historia a teraźniejszość" Małgorzata Grzeszczak, Szymon Sornek /Muzeum/

godz. 16:00 - Pokaz kulinarny Remigiusza Rączki /Rynek/

godz. 17:00 - Spektakl „Creatio" FCMP Trzej Towarzysze /Rynek/

godz. 18:00 - Pokaz kulinarny Remigiusza Rączki /Rynek/

godz. 19:00 - Koncert organowy „Sacrum w twórczości duchownych" w wykonaniu doktora Michała Duźniaka /Kościół pw. WNMP, ul. Kościelna/

niedziela, 1 października