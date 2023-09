Tygodniowy przegląd prasy w Wodzisławiu Śląskim, (17.09-23.09.2023)

Oto NAJLEPSZE przedszkola w Rybniku i okolicy. Niedawno rozpoczął się nowy rok szkolny, rodzice świeżo upieczonych przedszkolaków pomału zapoznają się z wybraną przez siebie placówką, widzą jej pierwsze zalety, ale też i wady. Z okazji przypadającego 20 września Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka, postanowiliśmy sprawdzić, które przedszkola w Jastrzębiu Zdroju, Rybniku, Raciborzu, Wodzisławiu i Żorach mają najlepsze opinie według Google. Zobaczcie sami!

TEMAT DNIA. - To wyglądało jak Nagasaki, bomba - mówi o chmurze pyłu, która pojawiła się w sobotę 16 września nad Radlinem, Jan Zemło, członek zarządu powiatu Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim. Nad hałdą pojawił się grzyb ogromnej ilości pyłu, który następnie zaczął opadać na ziemię, pokrywając wszystko co spotkał na swojej drodze. Wciąż nie wiadomo dlaczego doszło do osuwiska hałdy, choć coraz więcej informacji wskazuje na to, że było to zjawisko naturalne. Na miejscu przeprowadzono kontrolę, wciąż oczekiwane są jej wyniki z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.