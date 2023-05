Wodzisławski Rynek z początku XX wieku. Poznajcie historię najstarszych kamienic. Jak zmieniło się to miejsce przez ostatnie 100 lat?ZDJĘCIA

Kataster popożarowy miasta wymienia jako właściciela Vincentego Pokornego, który był z zawodu tkaczem lnu. Oficjalnie Carl Klems sprzedał mu ten majątek za 800 talarów w 1830 r.

W czasie wielkiego pożaru miasta w 1822 r. kamienica wraz z zabudowaniami spaliła się. Wiemy, że straty objęły dom wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta o powierzchni 1250 stóp. Był to obiekt parterowy. Na posesji stała także stajnia o wymiarach 680 stóp.

- Pięć lat później, w styczniu 1835 r., dom kupił dzwonnik Carl Nowak. Był on właścicielem tego majątku przez siedem lat i w 1842 r. sprzedał go kupcowi Isaacowi Ascherowi Cohnowi. W jego rękach dom był do 1865 r., kiedy to został sprzedany za sumę 2450 talarów kupcowi Samuelowi Hirsch Kirschnerowi i jego żonie Friderce z domu Cohn. Mieli oni 10 dzieci z czego jednym z nich był znany lekarz, zamieszkały na stałe w Berlinie dr med. Isidor Kirschner – wskazuje Kinga Kłosińska.