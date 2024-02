Wolontariusze z Wodzisławia Śląskiego docenieni. "Jesteście iskrą, która rozpala serca innych do czynienia dobra"

- W ramach podjętej współpracy z Powiatowym Centrum Rodzinie w Wodzisławiu Śl. podjęliśmy decyzję o możliwości zaangażowania się naszych uczniów w wolontariat stały. Ta forma wolontariatu funkcjonuje do dnia dzisiejszego i jest to forma szczególna, ponieważ jest to wolontariat działający w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie. Jesteśmy jedyną grupą wolontariatu w Polsce, która właśnie taką działalność prowadzi – mówiła podczas uroczystości, które odbyły się we wtorek 20 lutego dyrektor I LO Janina Rurek.