Wzrośnie bezrobocie w Wodzisławiu Śl. i okolicy. Rozdzwoniły się telefony w urzędzie pracy

W Wodzisławiu Śl. 1 i 2 kwietnia zarejestrowano po kilkadziesiąt osób. To m.in. pracownicy zakładów produkcyjnych z zagranicy, ale także osoby na co dzień świadczące pracę w naszym regionie. Najczęściej są to mieszkańcy związani z rynkiem usług i gastronomii.

Wnioski można składać do Urzędu Pracy poprzez udostępniony formularz elektroniczny na platformie praca.gov.pl lub w formie papierowej – wypełniony wniosek można wrzucić do przygotowanej skrzynki na korespondencję (umieszczonej na budynku urzędu) od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1900 przy wejściu do Centrum Aktywizacji Zawodowej przy ul. Michalskiego 12.

Wnioski niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone w innej formie pozostaną bez rozpatrzenia.

W razie pytań bądź wątpliwości PUP uruchamia informację telefoniczną: (32) 459-29-51, 459-29-53, 459-29-54 oraz 459-29-50 lub mailową sekretariat@pup-wodzislaw.pl. Wnioski dostępne są na stronie internetowej PUP.

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej obecnie prowadzone są prace nad udostępnianiem nowego wniosku o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej znajdującego się na platformie praca.gov.pl. Wniosek powinien być dostępny 2 kwietnia w godzinach popołudniowych.

Nadal istnieje możliwość złożenia wniosku w formie papierowej – wypełniony wniosek można wrzucić do przygotowanej skrzynki na korespondencję (umieszczonej na budynku PUP w Wodzisławiu Śl. przy ul. Michalskiego 12) od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1900 przy wejściu do Centrum Aktywizacji Zawodowej.