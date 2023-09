Za nami 12. Rodzinny Bieg Zakochanych w Rydułtowach. A to w ramach akcji „Postaw na rodzinę”. Wszyscy świetnie się bawili ZDJĘCIA

Bieg Zakochanych zorganizowano w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”. Ma on promować zakochane pary, ale również rodzeństwa, małżeństwa ze swymi pociechami, niezależnie od wieku. Poszczególne pary uczestników muszą wbiec na metę jednocześnie, trzymając się za ręce – taka jest zasada, by zaliczyć udział w wydarzeniu. Uczestników wystartowała zastępca burmistrza, Mariola Bolisęga; sygnałem był.. huk pękającego balonika. Blisko setka osób ruszyła na trasę.



W biegu wystartował burmistrz Rydułtów z małżonką

Wśród uczestników był burmistrz Marcin Połomski z małżonką.

- Biegniemy już chyba po raz dziesiąty, nie potrafię dokładnie zliczyć. A to w ramach akcji w Rydułtowach, którą realizujemy już długi czas „Postaw na rodzinę”. Rodzina jest najważniejsza i chcemy to promować. Cieszymy się, ze tylu rydułtowików (nazwa używana przez mieszkańców – red.) bierze udział w tym biegu. Jest wielu rodziców z wózkami, a w nich ich potomstwo. To jest piękne – podkreślił burmistrz Połomski.