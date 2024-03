Święcelnik to unikalna potrawa wielkanocna z Połomi. Nigdzie indziej w Polsce nie ma tradycji wypieku takiego ciasta. Jak powstaje? ZDJĘCIA

W Połomi tradycja pieczenia święcelnika jest bardzo żywa. Miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich co roku piecze to wielkanocne ciasto na swoje przedświąteczne spotkanie. Piecze go także wiele mieszkanek we własnych domach. Święcelnik coraz częściej pojawia się także na stołach w sąsiedniej Mszanie, Gogołowej, Świerklanach czy Szerokiej.

W 2023 ten niezwykły świąteczny wypiek otrzymali w prezencie uczestnicy Forum Sekretarzy Gmin Subregionu Zachodniego, które odbyło się w Gminie Mszana. Pyszne ciasto przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Połomi, na czele z jego przewodniczącą, Marią Trojan. Zorganizowały również krótkie warsztaty kulinarne.

Przepis na święcelnik z Połomi

Święcelnik to półsłodkie ciasto drożdżowe, faszerowane wędlinami, najlepiej własnego wyrobu, takimi jak boczek, wędzonka i kiełbasa. Robi się go dosyć prosto. Potrzeba kilograma mąki pszennej, 4 jajek, 10 dag drożdży, pół litra mleka, 10 dag cukru, szczypty soli i 20 dag masła lub margaryny. Składniki zagniatamy i odstawiamy ciasto do wyrośnięcia. Potem dzielimy je na dwie części, każdą wałkujemy na grubość ok. 1-1,5 cm, na środek kładziemy przygotowane wędliny i zawijamy w rolady. Wkładamy do wysmarowanej tłuszczem formy, zaś górną powierzchnię smarujemy roztrzepanym jajem. Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 220 stopni ok. 45 minut. Podajemy dobrze wystudzone.