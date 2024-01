Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach bawi się na studniówce! Uczniowie zatańczyli poloneza i ruszyli do zabawy!

Jak podkreślała dyrektor szkoły, przed uczniami wiele wspaniałych chwil i droga do wymarzonych szkół.

- Abyście osiągnęli sukces i dostali się do szkół, które sobie wymarzyliście. Łączy nas wspólnota doświadczeń i tylko miłych wspomnień. Daliście się nam powoli odkrywać, zaskakiwać. Byliście intrygujący, niezwykle zaangażowani w życie szkoły. Osiągaliście sukcesy naukowe i artystyczne. Przede wszystkim byliście bardzo empatyczni, za co dziękuję waszym wychowawcom. Za to, że jesteście tacy, jacy jesteście i, że możemy być z was dumni. Mam nadzieję, że dzisiejszy bal studniówkowy, będzie wieczorem i nocą wspaniałej, radosnej zabawy, że będzie to święto beztroskiej młodości. Że będziecie się bawić radośnie, odpowiedzialnie i bezpiecznie wrócicie do domu - mówiła dyrektor Beata Pirogowicz.