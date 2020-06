Żłobek i przedszkola w Wodzisławiu Śl. gotowe na przyjęcia maluchów. Kiedy wznowią działalnośc?

Wygląda na to, że po ponad miesiącu żłobek i przedszkola w Wodzisławiu Śl. są już gotowe na przyjęcie dzieci. W placówkach przygotowano izolatki, rozmieszczono stoliki, są też stanowiska do dezynfekcji dłoni, osobne kredki do malowania dla maluchów, schowano pluszaki, a nawet wyłączono z użytku popularne baseny z kolorowymi piłeczkami.

Co oznacza tryb awaryjny? To przede wszystkim szansa dla rodziców, którzy nie mają gdzie pozostawić swoich dzieci pod opieką na czas pracy , zwłaszcza pracujących w służbach, ochronie zdrowia. Dodajmy, że wstępnie rodzice zdecydowali się posłać do placówek około 100 maluchów na 1,5 tys. uczęszczających.

- Uruchomienie przedszkoli to obraz naszego obopólnego zaufania, które mamy do siebie. Jeżeli ktoś z Państwa bliskich, rodzin z którymi przebywacie na co dzień czy spotykacie się, jest poddany kwarantannie lub jest w grupie osób, które mogą być przebadane w najbliższym czasie - zastanówcie się czy posłać dziecko do przedszkola. O każdej zmianie w Waszej rodzinie informujcie dyrektora placówki czy Waszego wychowawcę. To bardzo ważne, bo tylko w ten sposób będziemy mogli zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych, o bezpieczeństwo Was - rodziców i dziadków. To wyjątkowa sytuacja, która wymaga od nas współpracy. Zachęcam i proszę o tą współpracę - apeluje prezydent Wodzisławia Śląskiego, Mieczysław Kieca.

Wszelkich informacji na temat działalności placówek rodzice mogą zasięgnąć w placówce do której uczęszcza dziecko.