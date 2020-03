"Zostaliśmy na lodzie" - grzmią Polacy pracujący na co dzień w Czechach. Od piątku (27.03) zostaną objęci kwarantanną

Od północy (27 marca) obowiązkową 14-dniową kwarantanną objęci zostaną Polacy pracujący na co dzień w sąsiednim kraju. Do tej pory przekraczali granicę na podstawie zaświadczenia od pracodawcy. Teraz to się zmieni. Tysiące rodaków znalazło się bardzo trudnej sytuacji. Wielu z nich straci pracę, inni muszą się liczyć ze znaczącym spadkiem wysokości pensji.

- Obecna procedura prawna jest przymuszeniem do pójścia na zwolnienie lekarskie. Polski lekarz wypisze L4, zaś koszty wspomnianego zwolnienia poniesie czeski odpowiednik ZUS-u. Teoretyczna stawka wypłacana na chorobowym nie uwzględnia dodatków i premii od pracodawcy (stanowią one nawet 35% całości wynagrodzenia). Nie wspomniano o żadnych środkach zaradczych, żadnych rekompensatach, po prostu z dnia na dzień zamierza się nam zamknąć dostęp do pracy, zostawiono nas zdanych samym sobie – to setki ludzi „na lodzie” z różnych firm - czytamy w liście.

Autorzy wskazują, że w przeciwieństwie do rodaków pracujących na Zachodzie (gdzie mieszkają na stałe), to na co dzień odprowadzają podatki (w postaci VAT) w Polsce. Dla wielu środki jakie otrzymają teraz będą poniżej minimalnej krajowej.

- W przypadku naszej firmy są stosowane płyny dezynfekcyjne, okulary ochronne, maski. Nasza temperatura jest

mierzona wjeżdżając do Czech, następnie bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy, trzeci raz jest mierzona przy wjeździe do Polski. Jesteśmy zabezpieczeni bardziej niż pracownicy pracujący w Polsce, mimo to ogranicza się nam swobodę migracji do firmy w promieniu 50 kilometrów – dlaczego? - pyta w liście m.in. Alan Szatyło.

Górnicy mają problem

W kopalniach położonych w okolicy Karwiny pracuje wielu naszych rodaków. Tylko górnicza spółka OKD za pośrednictwem podwykonawców daje pracę ok. 1,8 tys. Polakom. Jaki teraz będzie ich los? Do końca nie wiadomo.