Związkowcy blokują tory do elektrowni w Łaziskach. "Nie dla importu węgla!"

Związkowcy blokują tory do Elektrowni w Łaziskach Górnych

W piątek (31 stycznia) po godz. 8 związkowcy z flagami i banerami zablokowali tory prowadzące do Elektrowni w Łaziskach Górnych. Są wściekli, bo zakład importuje węgiel, a ma obowiązującą umowę z sąsiednią kopalnią. Mają dowody na to, że takie składy z importowanym węglem wjeżdżają do Łazisk (to m.in. nagrania wagonów z portów w Gdyni, które później przyjechały do elektrowni).

- Przyjechaliśmy tutaj, żeby zatrzymać węgiel importowany. To jest klasyczny przykład. Elektrownia ma zakontraktowany węgiel w kopalni Bolesław z którą jest połączona taśmą. Nie odbiera go, a dodatkowo sprowadza go zza granicy. Tędy dzisiaj żaden pociąg z importowanym węglem nie przejedzie - mówi Rafał Jedwabny z Sierpnia 80.

Związkowcy nie potrafią zrozumieć takiej polityki. - Tego nie da się logicznie wytłumaczyć. Od lat rządzącym o tym alarmujemy, ale do tej pory tego problemu nie rozwiązano. To kuriozum, że polskie elektrownie nie odbierają polskiego węgla, a sprowadzają go zza granicy - dodaje Jedwabny.