55 mln zł dodatkowych środków dla powiatu wodzisławskiego. "Pomagamy wszystkim samorządom tak, jak tylko jest to możliwe"

14 mld zł dla polskich samorządów jeszcze w tym roku

To już prawdziwa lawina – tak w kilku słowach można ocenić skalę dofinansowań, które szerokim strumieniem płyną do samorządów. Do polskich wsi, miast i miasteczek trafią kolejne środki, w wysokości 14 mld zł, które będą mogły zostać przeznaczone na bieżące wydatki. Środki te są uzupełnieniem subwencji ogólnej, zaś gminy, powiaty i miasta samodzielnie zdecydują na co przeznaczą pieniądze. Jak podkreśla senator Ewa Gawęda, to odpowiedź na potrzeby samorządów, które zwracały się do parlamentarzystów o dodatkowe wsparcie.

- Jeszcze kilka miesięcy temu, samorządowcy zgłaszali się do nas parlamentarzystów z obawy, że zabraknie im środków na sprawy bieżące. Bardzo dużo pieniędzy wpłynęło na inwestycje, które w naszym okręgu są już realizowane z widocznym skutkiem. Samorządowcy z tych środków bardzo się cieszyli, ale w związku z tym, że potrzebny był również wkład własny obawiali się, iż nie wystarczy im pieniędzy na podwyżki dla pracowników czy opłaty związane z energią elektryczną. Te ubytki w budżecie będą mogli pokryć z tych dodatkowych środków – mówiła senator Ewa Gawęda podczas konferencji prasowej, zorganizowanej 3 sierpnia w Wodzisławiu Śląskim.

Kolejne miliony złotych płyną do polskich samorządów za sprawą licznych programów wsparcia, realizowanych przez rząd Zjednoczonej Prawicy RL

Zdaniem wiceministra spraw zagranicznym Pawła Jabłońskiego, ostatnie osiem lat rządów Zjednoczonej Prawicy przynosi największe wsparcie dla samorządów w historii. Pieniądze z dotychczasowych programów mogły być jednak przeznaczane na inwestycje, zaś 14 mld zł, które w sumie trafią do polskich samorządów, mają pokryć ewentualne ubytki, powstające w wyniku obniżania podatków i podniesienia kwoty wolnej od podatku.