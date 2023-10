Tygodniowy przegląd prasy 15.10.2023: Wodzisław Śląski, 8.10-14.10.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Wodzisławia Śląskiego

Wodzisław Śląski otrzyma na rozbudowę, przebudowę i remont gminnych dróg 30 mln złotych. O dofinansowaniu powiadomił w środę 11 października na konferencji prasowej przed urzędem miasta wiceminister Paweł Jabłoński. Dzień wcześniej przedstawiciele samorządów otrzymali promesy na realizację szeregu inwestycji w powiecie wodzisławskim. 30 milionów złotych popłynie do Wodzisławia Śląskiego na rozbudowę, przebudowę i remont gminnych dróg. Co będzie można zrobić za te pieniądze?

W czwartek 12 października, premier Mateusz Morawiecki przebywał z wizytą w województwie śląskim. Odwiedził m.in. budowaną fabrykę Eko-Okna na Olszynach w Wodzisławiu Śląskim. Nieprzypadkowo, ta polska firma stanowi bowiem przykład sukcesu gospodarczego w skali europejskiej, światowej. Eksportuje swoje produkty do wielu krajów. Zatrudnia tysiące pracowników i stale się rozwija – co podkreślił Prezes Rady Ministrów.

Tygodniowa prasówka 15.10.2023: 8.10-14.10.2023 Wodzisław Śląski: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Wodzisławiu Śląskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

INWESTYCJE. Ponad 112 mln złotych otrzymały gminy i miasta powiatu wodzisławskiego w ramach ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W sumie, w całej Polsce samorządy otrzymają prawie 26 mld zł. - Do powiatu wodzisławskiego płyną rekordowe środki, bo wszystkie gminy złożyły prawidłowe wnioski i do każdej z nich przekazujemy pieniądze - mówił wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, który we wtorek 10 października, wręczył samorządowcom symboliczne promesy.