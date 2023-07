Blisko 7,5 mln zł dla samorządów na remonty dróg. Pieniądze trafią m.in. do gminy godów i powiatu wodzisławskiego. Na jakie inwestycje?

- Większość samorządów czyni wiele by poprawiać jakość swoich dróg, chcemy im pomóc, dlatego kierujemy do samorządów dodatkowe wsparcie wyłącznie na zadania remontowe. Staram się pomagać władzom samorządowym w naszym regionie, bo dzięki temu największą korzyść uzyskują mieszkańcy - mówi senator Ewa Gawęda.

Na remont drogi gminnej w Skrzyszowie w Gminie Godów trafi 261 791 zł. Na remont ul. Niepodległości w Jastrzębiu-Zdrój w ramach Funduszu zostanie przeznaczone 900 437 zł. Do Żor na remont ul. Bocznej przeznaczone zostanie 979 000 zł. Na remont dróg gminnych w Raciborzu trafi 3 725 494 zł. Do Powiatu Wodzisławskiego na remont ul. Rymera w Radlinie oraz ul. Powstańców Śląskich w Syryni przeznaczone zostanie 2 223 563 zł. Z kolei Powiat Raciborski otrzyma 264 000 zł na remont drogi powiatowej w Grzegorzowicach. W sumie jest to kwota 7 473 185 zł.