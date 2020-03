Burmistrz Radlina: Szyjmy maseczki ochronne! Ja już zabrałam się do szycia. Barbara Magiera zachęca mieszkańców do pomocy szpitalom

- Dziś jest wielka potrzeba wesprzeć nasze szpitale. Dlatego apeluję: szyjmy maseczki ochronne . Ja już zabrałam się do roboty - mówi Barbara Magiera na krótkim filmie, umieszczonym na miejskim kanale facebookowym.

W akcję mocno zaangażowała się burmistrz Radlina Barbara Magiera. Na filmie siedzi za maszyną do szycia i pracuje nad maskami ochronnymi. Do pomocy zachęca też pozostałych mieszkańców Radlina.

Nagranie to część większej akcji w Radlinie, związanej ze zbiórką materiałów do szycia maseczek ochronnych, na potrzeby powiatowego szpitala w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach. Maseczki szyją wolontariusze z terenu Radlina, m.in. panie ze stowarzyszenia "Radlińska Przystań". W akcję włączyła się aktywnie również radna powiatowa z Radlina, Joanna Rduch - Kaszuba.

Maseczki posłużyć mają jako rezerwa dla pracowników szpitala. Nie są to maseczki, których można używać na salach operacyjnych, jednak mogą pełnić funkcje dodatkowego zabezpieczenia dla pracowników medycznych.

Osoby potrafiące szyć i chcące włączyć się do akcji, proszone zaś są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Urzędem Miasta bądź stowarzyszeniem Radlińska Przystań.

Na materiały potrzebne do uszycia maseczek czekają w radlińskim Miejskim Ośrodku Kultury. Placówka, mimo iż wyłączona ze swej kulturalnej działalności na czas pandemii, funkcjonuje i aktywnie włącza się w zbiórkę. W holu głównym można zostawić cenny dziś materiał: bawełnę, flizelinę i gumkę materiałową. Zwłaszcza ta ostatnia jest dziś bardzo potrzebna a trudno dostępna.

Kiedy do gminy dotarła informacja, że jest zielone światło na "produkcję" pojawił się inny problem - z dostępem do materiału.

- Oficjalne otwarcie tego miejsca zaplanowaliśmy pierwotnie na połowę marca. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne okazało się to niemożliwe. Maszyny pracują jednak pełną parą, aby wesprzeć personel medyczny niosący ulgę chorym – mówi Rafał Jabłoński, dyrektor GOKiR Mszana.

- Materiał udało się zamówić przez internet. O to starało się z nami 300 podmiotów. Towar dojechał pod koniec tygodnia. Mamy 150 metrów bieżących i 1,5 m szerokości materiału. Myślę, że uda się z tego uszyć kilkaset masek - mówi Rafał Jabłoński.

Maski szyją pracownicy GOKiR. Póki co pozostali mieszkańcy gminy nie mogą wziąć udziału w akcji w pracowni. To kwestia bezpieczeństwa. W pomieszczeniu może być tylko kilka osób. Jeśli pracownicy ze zmęczenia nie będą mogli dalej szyć, wówczas GOKiR zwróci się z apelem o pomoc do pozostałych mieszkańców gminy.

Maski mają być szyte do wyczerpania materiału. Jeśli będzie taka potrzeba, zamówiona zostanie kolejna partia i akcja będzie kontynuowana.