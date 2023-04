Dziś rusza redukcyjny odstrzał dzików w Wodzisławiu. Zwierzęta dają się we znaki mieszkańców. Myśliwi zaczną o 20, uważajcie na siebie!

Próby chemicznego odstraszania nieskuteczne

- Na stan zagrożenia reagowały służby miejskie, które od 3 stycznia do 3 listopada 2022 r. wydały 86 sztuk preparatu Hukinkol, służącego do chemicznego odstraszania dzików. Interwencje w tej sprawie przeprowadzała także Straż Miejska Wodzisławia Śląskiego. Nie przyniosły one jednak spodziewanego rezultatu. Stąd konieczność dokonania odstrzału redukcyjnego - wskazuje urząd miasta.