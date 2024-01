Wkrótce wyruszy Marsz Pamięci. Finałowe uroczystości będą w Wodzisławiu Śl. Jaka jest trasa, gdzie się można zapisać na marsz?

W dziejach Wodzisławia Śląskiego niewiele jest takich wydarzeń, które zapisałyby się na kartach historii w tak trwały sposób. W styczniu 1945 r. z niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau i jego podobozów rozpoczął się marsz śmierci na stację kolejową w Wodzisławiu Śląskim. W tym roku obchodzimy jego 79. rocznicę. Co roku nasze miasto włącza się w obchody upamiętniające tę tragiczną tułaczkę dziesiątek tysięcy więźniów obozu.

21 stycznia uczestnicy Marszu Pamięci im. Jana Stolarza, który był inicjatorem tego wydarzenia, dotrą do Wodzisławia Śląskiego, gdzie oddadzą hołd poległym.

Harmonogram obchodów w Wodzisławiu Śląskim

ok. godz. 11:00 - uroczystość na cmentarzu w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Jodłowej (dzielnica Wilchwy),

ok. godz. 12:15 - uroczystość przy mogile Ofiar Marszu Śmierci na Piaskowej Górze w Wodzisławiu Śląskim,

ok. godz. 13:15 - uroczystość pod tablicą znajdującą się na wodzisławskim Dworcu kolejowym,

ok. godz. 13:45 - uroczystość pod tablicą przy ul. Michalskiego,

ok. godz. 14:30 - zakończenie XIII Marszu Pamięci w Pałacu Dietrichsteinów, refleksje uczestników wydarzenia,

godz. 15:00 - wernisaż wystawy Tomasza Przybylskiego pt. „Przeżyliśmy Gross-Rosen” - podczas spotkania z autorem wystawy omówione zostaną wątki związane z Marszami Śmierci do obozu Gross-Rosen.