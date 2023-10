Tygodniowy przegląd prasy w Wodzisławiu Śląskim, (15.10-21.10.2023)

1 listopada nastąpi przeniesienie trzech rydułtowskich poradni specjalistycznych do Zespołu Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim. To oznacza zmiany dla wielu pacjentów.

Agata Kornhauser-Duda wraz z mężem wybrała się do Rzymu, aby wziąć udział w uroczystościach w 45. rocznicę wyboru Papieża św. Jana Pawła II. Pierwsza dama już na samym wstępie - wsiadając do samolotu postawiła na mocny kolory swojej stylizacji. Zobacz, jak się prezentuje żona Dudy we Włoszech.

Znamy już wyniki wyborów do Senatu w okręgach nr 72 i 73, obejmujących miasta: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik i Żory oraz powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki i wodzisławski. Jeszcze do ostatnich chwil nie było jasne, który z kandydatów zasiądzie w Senacie. Po godzinie 19, wszystko się rozstrzygnęło.

Wybory 2023: Frekwencja. Znamy już najnowsze informacje dotyczące frekwencji na wyborach parlamentarnych 2023. Do godziny 17 w całej Polsce zagłosowało 57,54 proc. osób uprawnionych do głosowania. W województwie śląskim udział w wyborach wzięło 57,49 proc. uprawnionych wyborców. To o 11,27 punktów proc. więcej niż podczas poprzednich wyborów! Zobacz, ile osób do tej pory zagłosowało w Twoim mieście lub powiecie!

O godzinie 7 rano w niedzielę otwarto lokale wyborcze i rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych oraz ogólnokrajowym referendum. Niektórzy z polityków już pojawili się w obwodowych komisjach wyborczych, aby oddać swój głos. Zobaczcie naszą galerię zdjęć. Planowo głosowanie potrwa do godziny 21, o ile nie zostanie przedłużone.