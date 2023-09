Ekopiknik w Rydułtowach – segreguj MY. Gra terenowa, konkurs z nagrodami i wiele innych atrakcji. Zobaczcie ZDJĘCIA

Nie może Was tam zbraknąć! Super nagrody do wygrania - książki edukacyjne, gry planszowe, pojemniki do segregacji i wiele więcej. Dobra zabawa gwarantowana – zachęcał Urząd Miasta Rydułtowy do udziału w pierwszym Ekopikniku. Wydarzenie zorganizowano we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową Orłowiec na terenie zielonym przy ulicy księdza B. Szyszki.

- Chcemy wyjść z akcją edukacyjną do mieszkańców. Robimy to pierwszy raz i mam nadzieję, że Ekopiknik wpisze się na stałe do kalendarza wydarzeń w mieście pod hasłem edukacji ekologicznej. Dzisiaj nie tylko mówimy o segregacji odpadów, ale także o działaniach, które mają dyscyplinować rydułtowian i skłaniać do zachowań proekologicznych – mówi wiceburmistrz, Mariola Bolisęga.

W programie była między innymi gra terenowa i konkurs z nagrodami! Nie zabrakło okazji do porozmawiania o segregowaniu śmieci. Ponadto można było zakupić eko dania i na podobnej zasadzie przygotowane desery i ciasta. Zupa dyniowa np. kosztowała 10 zł, lunch box – 20 zł, deser fit bez cukru kosztował 9 zł.