Fryzjerki z powiatu wodzisławskiego wicemistrzyniami Polski. Kinga Surma zdobyła ponadto brąz. Oto jak powstawały nagrodzone fryzury ZDJĘCIA

To już kolejny sukces salonu fryzjerskiego z Wodzisławia Śląskiego. Fantazja z powodzeniem wystartowała na mistrzostwach Polski we fryzjerstwie. Uczennica Branżowej Szkoły I Stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku, a zarazem adeptka tego pięknego zawodu w salonie Iwony Witaszak, Kinga Surma aż dwa razy stanęła na podium XXX Międzynarodowych Otwartych Mistrzostw Fryzjerstwa Polskiego „Master of Beauty” w Poznaniu.

Ireneusz Stajer, Salon fryzjerski fantazja w Wodzisławiu Śl.