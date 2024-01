Gmina Mszana ściąga turystów z całej Europy. Proponuje miejsca na specjalnym placu dla kamperów. Miejscówki są darmowe! ZDJĘCIA Ireneusz Stajer

- Turystyka kamperowa staje się coraz bardziej popularna, a nasz parking jest dobrym miejscem do odpoczynku oraz bazą wypadową do zwiedzania całego subregionu. Mieliśmy już gości z Hiszpanii, Austrii, Włoch, Portugalii, Francji, Finlandii, a nawet... rodzinę z Brazylii – wskazuje pan Marek Gajda z Urzędu Gminy w Mszanie.

MSZANA. Od 2020 roku w Mszanie działa unikatowy na skalę całego regionu miejsce postoju pojazdów turystycznych. Znajduje się kilometr od zjazdu z autostrady A1, przy zacisznej ulicy Tuskera. Prowadzą do niego specjalne oznakowania. Co istotne, kamper park zbudowała gmina i jest darmowy dla użytkowników. To skuteczna forma promocji Mszany w Europie.