J. Kaczyński chce wyborów prezydenckich. "Nie chcemy łamać konstytucji". Głosowanie będzie bezpieczne

- Konstytucyjnie nie ma możliwości odłożenia wyborów prezydenckich, a już na pewno nie na rok. My nie chcemy złamać konstytucji, co oznacza, że chcemy przestrzegać także tego jej przepisu, który mówi o zabezpieczeniu życia i zdrowia obywateli - powiedział Jarosław Kaczyński.

Zaznaczył, że w przyszłości czeka Polskę walka z koronawirusem o charakterze zdrowotnym, ale i ekonomicznym. Do tego według niej potrzebna jest stabilizacja i konsolidacja władzy. Według niego nieustanna kampania utrudniałaby sprawowanie władzy. Zauważył, że obecnie prezydent Andrzej Duda ma obecnie mocne poparcie.

"Głosowanie korespondencyjnie zabezpiecza uczestników i organizatorów"

Jarosław Kaczyński uważa, że głosowanie korespondencyjne jest całkowicie bezpieczne i zgodne z prawem.

- Przy takim sposobie przeprowadzenia wyborów nie ma najmniejszego zagrożenia. Oszustwa? To ta sama procedura, która jest w kodeksie wyborczym, a dotyczy osób niepełnosprawnych - przyznał na antenie lider PiS.

Powołał się na przypadek wyborów w Bawarii, jakie odbyły się w ostatni weekend. Tam również głosowano korespondencyjnie. Ani on, ani redaktor jednak nie wspomnieli, że były to wybory lokalne w których uprawnionych do głosowania było 1,1 mln wyborców. Frekwencja wyniosła 51,6 proc. W przypadku Polski w taki sposób zagłosować miałoby możliwość ok. 30 mln osób. Słuchacze nie usłyszeli też w jaki sposób techniczny miałoby się to odbyć.