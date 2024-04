Tygodniowy przegląd prasy 14.04.2024: Wodzisław Śląski, 7.04-13.04.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Wodzisławia Śląskiego

Zakończyły się wybory samorządowe 2024, a wszystkie lokale wyborcze zostały już zamknięte. Obecnie z poszczególnych okręgów spływają nieoficjalne wyniki. Gdy tylko PKW poda ostateczne dane dotyczące głosowania na wójta gm. Marklowice oraz do rady gminy zobaczysz je również w tym artykule.

Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024. Jak rozłożyły się głosy mieszkańców powiatu wodzisławskiego? Jakie wyniki uzyskali poszczególni kandydaci? Zobacz, kto otrzymał mandat do rady powiatu z okręgów 1, 2, 3, 4, 5, 6.

POW. WODZISŁAWSKI. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) poinformowała, że nie potwierdzono, aby doszło do jakiegokolwiek incydentu lotniczego w powiecie wodzisławskim. Rzecznik instytucji przekazał, że sygnał alarmowy przestał być emitowany, a działania PAŻP zakończono. O sprawie powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW).

Nowi radni SEJMIK ŚLĄSKI. Oto nowi radni - ZDJĘCIA! W niedzielę 7 kwietnia wybraliśmy NOWYCH radnych do Sejmiku! W poprzednim materiale publikowaliśmy zdjęcia list z państwowej Komisji Wyborczej, teraz przyszła pora na ZDJĘCIA zwycięzców! W galerii prezentujemy poszczególnych nowych radnych. Oto oni...

10 kwietnia, przed godziną 18 do straży pożarnej w Gorzycach wpłynęło zgłoszenie dotyczące wypadku awionetki w okolicach Gorzyc. W poszukiwaniach brało udział 18 jednostek straży pożarnej oraz śmigłowiec Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Akcja poszukiwawcza zakończyła się w późnych godzinach wieczornych, a zdarzenie zakwalifikowane jako fałszywy alarm w dobrej wierze, jednak poszukiwania zostaną dziś wznowione.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej potwierdziła, że dociera do niej sygnał alarmowy niewiadomego pochodzenia. Rzecznik PAŻP zapowiedział, że w czwartek po południu teren powiatu wodzisławskiego, gdzie miała spaść awionetka, zostanie sprawdzony przez śmigłowiec.

Gorzyce. W środę, 10 kwietnia kilka minut przed godz. 18 zgłaszający przekazał, że widział awionetkę, która spadła. Na miejsce skierowano zastępy straży pożarnej, które przeszukują teren. Do akcji został włączony śmigłowiec ratowniczy, drony i quady.

Kompletnie zdegradowana upływem czasu i przez ciężarówki ulica do byłej kopalni 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim będzie przebudowana. To ważna droga w kierunku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, licznych firm i przychodni weterynaryjnej. Miastu udało się pozyskać dodatkowe środki na realizację zadania. Pojawią się tam również inne udogodnienia, które pozwolą użytkownikom drogi na bezproblemową i bezpieczną podróż samochodem, pieszo, czy innymi środkami transportu. Teren został już przekazany wykonawcy.

Nowi radni WODZISŁAW ŚLĄSKI - wybory 2024! Policzono już wszystkie głosy! Mamy już oficjalne wyniki, kto dostał się do Rady Miasta Wodzisław Śląski. Sprawdź LISTĘ z Państwowej Komisji Wyborczej.

Nowi radni z POWIATU WODZISŁAWSKIEGO - wybory 2024! Policzono już wszystkie głosy! Mamy już oficjalne wyniki. Oto LISTA Państwowej Komisji Wyborczej. Poznaj zwycięzców z miejscowości: Gorzyce, Wodzisław Śląski, Lubomia, Pszów, Rydułtowy, Radlin, Godów, Marklowice, Mszana...

Znamy oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024. Z danych opublikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą jasno wynika, kto uzyskał największe poparcie wyborców do rad gmin wiejskich w powiecie wodzisławskim. Zobacz, kto otrzymał mandat do rady gminy w: Godowie, Gorzycach, Lubomi, Marklowicach, Mszanie. Poznaj wyniki głosowania w wyborach samorządowych do rad gmin.

Znamy oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024. Z danych opublikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą jasno wynika, kto uzyskał największe poparcie wyborców w powiecie wodzisławskim. Zobacz, kto otrzymał mandat do rady powiatu z okręgów 1, 2, 3. Poznaj wyniki głosowania w wyborach samorządowych do rady powiatu.