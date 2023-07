Jest nowy dyrektor szpitali w Wodzisławiu i Rydułtowach. To dr Cezary Tomiczek. Kiedy obejmie swoje stanowisko i na jakich zasadach? ZDJĘCIA

Komisja konkursowa powołała na stanowisko dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim dr. Cezarego Tomiczka. Kandydatów było siedmiu. Teraz każdy z nich ma 14 dni na ewentualne odwołanie się od tej decyzji.

Na posiedzeniu, w wyniku tajnego głosowania komisja konkursowa wyłoniła bezwzględną większością głosów nowego dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. Szpitalami pokieruje dr Cezary Tomiczek, który urodził się w Cieszynie. Jest cenionym wykładowcą akademickim, autorem naukowych publikacji i artykułów. Był m.in. prezesem Centrum Reumatologii w Ustroniu Sp. z o.o. oraz prezesem Centrum Zdrowia w Mikołowie.

Jest specjalistą ds. zarządzania, absolwentem prestiżowych kierunków menedżerskich Doctor of Business Administration, Master of Business Administration. Należy do organizacji związanych z zarządzaniem placówkami medycznymi - Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej czy Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego.