Koksownie w Dąbrowie Górniczej, Zabrzu i Radlinie czasowo przerwą produkcję? Planowany jest strajk ostrzegawczy. Ze względu na brak dialogu

Pracownicy JSW Koks grożą strajkiem. Domagają się rozmów z zarządem

W koksowniach wchodzących w skład spółki JSW Koks nastąpi dwugodzinne przerwanie pracy? Wiele na to wskazuje. Bardzo prawdopodobne, że zatrudnieni w nich pracownicy przystąpią do strajku. Planowany jest on na 6 czerwca. Miałaby wówczas stanąć produkcja we wszystkich zakładach JSW Koks - w Dąbrowie Górniczej, w Zabrzu, a także w Radlinie.

Powodem, dla którego przeprowadzić strajk mieliby pracownicy przedsiębiorstwa jest brak dialogu, który zarzucają oni kierownictwu spółki. Tego od kilku miesięcy ma po prostu nie być.