Kopalnia Rydułtowy fedruje. Stoi Marcel w Radlinie, bo górnicy przechodzą badania przesiewowe

Pomimo zapowiedzi kopalnia Rydułtowy nie stanęła. Ruch znajdujący się na liście 12 zakładów do czasowego wstrzymania wydobycia z powodu pandemii koronawirusa pracuje w miarę normalnie. Stoi za to Marcel w Radlinie. To dlatego, że trwają tam badania przesiewowe. Delikatnie mówiąc, wśród załogi nie ma zrozumienia dla decyzji polityków o zatrzymaniu wydobycia.

Ministrowie Łukasz Szumowski i Jacek Sasin zapowiedzieli, że od wtorku (9.06) na trzy tygodnie wstrzymane zostanie wydobycie w 12 kopalniach na Śląsku. Na liście znalazł się ruch Rydułtowy wchodzący w skład kopalni ROW należącej do Polskiej Grupy Górniczej. Załoga miała pozostać w domach z wynagrodzeniem wynoszącym 100 proc. Przez ten okres miały być prowadzone prace i roboty niezbędne do zabezpieczenia zakładu przed zagrożeniami naturalnymi, zabezpieczające fronty eksploatacyjne tj. przodki i ściany. - W przypadku, w którym istniałoby zagrożenie bezpowrotnego lub wymagającego dużych nakładów odtworzenia frontów eksploatacyjnych dopuszczamy możliwość prowadzenie eksploatacji w wyrobiskach - informowało Ministerstwo Aktywów Państwowych - precyzowało Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Kopalnia Rydułtowy fedruje We wtorek (9.06) rano parkingi w okolicach kopalni Rydułtowy nie świeciły pustkami. Co rusz kręciły się koła wyciągowe szybów. Górnicy zmierzający na poranną zmianę jak co dzień kupowali bułki i słodkie wypieki w budce oddalonej kilkaset metrów od bramy kopalni.

- W porównaniu do ubiegłego tygodnia nie było jznacznie mniej ludzi. Ruch jest generalnie mniejszy od początku epidemii, ale dzisiaj nie widać żeby kopalnia stanęła - usłyszeliśmy od ekspedientki. Rydułtowy faktycznie nie stanęły. Mówili to górnicy rozpoczynający lub kończący zmianę. Potwierdzają to też związkowcy. - Pracujemy normalnie jak dotychczas. Z mojej wiedzy jutro też tak będzie. Dziś jest spotkanie zarządu PGG ze stroną społeczną i ta kwestia zostanie wyjaśniona - mówi Piotr Glenc, przewodniczący komisji zakładowej Solidarność w Rydułtowach. Choć należy też zaznaczyć, że parkingi nie wypełniły się do ostatniego miejsca. Załoga Rydułtów wynosi 2,8 tys. osób. Od początku pandemii koronawirusa absencja wynosi ok. 20 proc. To nie jest tak dużo, aby utrudnić normalną pracę zakładu. Więcej osób nie ma w trakcie letniego sezonu urlopowego.

W Rydułtowach pod kopalnią usłyszeliśmy, że decyzja o zatrzymaniu kopalni jest "odjechana", nastawiona na populizm, nierealna do zrealizowania. przynosząca więcej szkody niż pożytku. - To może pogrążyć kopalnie. Rydułtowy to najstarsza, albo jedna z najstarszych na Śląsku. Fedrujemy głęboko, nawet na 1,2 tys. metrów. Trudno w trzy tygodnie utrzymać zakład bez strat. Ściany muszą być raz dobę przecięte. Do tego wentylacja, pompowanie wody. W Rydułtowach występują wszystkie możliwe zagrożenia: metanowe, pożarowe, wodne - usłyszeliśmy w Rydułtowach. Wśród górników na temat planowanego wstrzymania wydobycia słychać mocniejsze słowa. Jest obawa o przyszłość kopalni i miejsc pracy. Związkowcy zwracają uwagę na szereg innych problemów. Chociażby wynagrodzeń. Nie wiadomo z czego wyliczone zostanie 100 proc. wynagrodzenia. Czy tylko z podstawy? Jak wynagrodzić górników, którzy przez ten okres będą pracowali nad utrzymaniem kopalni? Nie mogą przecież dostać takich samych wypłat, jak pracownicy przebywający w domach.

Niezrozumiały jest też postój kopalni, bez badań przesiewowych pracowników.

Stoi kopalnia Marcel Od 4 czerwca nieco zamarł ruch wokół kopalni Marcel wchodząca w skład ROW-u należącego do PGG. W Radlinie nie fedrują, ale było to już wcześniej zaplanowane działanie . Trwają badania przesiewowe załogi. Górnicy wymazy oddają przy kopalni Jankowice w Rybniku. Obecnie trwa druga tura badań, która potrwa do końca tygodnia.Tylko dwa negatywne wyniki są podstawą powrotu do pracy. Zakażenie potwierdzono u ok. 150 osób. Dotąd szczelnie wypełnione okoliczne parkingi świecą pustkami. Nie są całkowicie puste, bo część załogi do pracy przychodzi, aby utrzymywać zakład w gotowości. Mimo prowadzonych badań kopalnia Marcel znalazła się na liście do wstrzymania wydobycia aż na trzy tygodnie. Coraz więcej sygnałów dociera, że to mało realny scenariusz, aby kopalnia stanęła na trzy tygodnie. Można wnioskować, że politycy zagalopowali się z informacją o wstrzymaniu wydobycia. Tak naprawdę od dziś mogą rozpocząć się przygotowania do pracy w ograniczonym zakresie. Więcej informacji w tej sprawie powinniśmy poznać jeszcze we wtorek (9.06).

- Załoga zostanie przebadana do końca tygodnia, to co stoi na przeszkodzie, aby ruszyć z wydobyciem od poniedziałku? Po co mamy stać dodatkowe dwa tygodnie? Po co były te badania i poniesione koszty? To jest niezrozumiałe - usłyszeliśmy w Radlinie. Trzy tygodnie przerwy w fedrowaniu to nie tylko problem kopalni, firm współpracujących. Pełni obaw są pracownicy okolicznych sklepów. Brak ruchu już odczuł niewielki kiosk tuż przy bramie kopalni Marcel. Zazwyczaj pracuje od 5.30 do 22.30, dzięki czemu korzystają z niego górnicy każdej ze zmiany. Od 4 czerwca, czyli od momentu postoju i badań górników sprzedaż prowadzona jest tylko od 8 do 13. - Górnicy kupowali gazety, papierosy, tabakę, ale nie tylko. Teraz ruch praktycznie zamarł - mówi zza szyby kiosku pani Bogumiła. W kolejnych dniach kiosk ma pracować jeszcze krócej.

