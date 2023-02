Makabra na drodze pod Wodzisławiem! Kierowca bmw "skasował" trzy inne auta. Zobacz WIDEO

Makabra na drodze pod Wodzisławiem! Kierowca bmw "skasował" trzy inne auta

Do tego fatalnego zdarzenia doszło w Marklowicach w powiecie wodzisławskim na ulicy Wyzwolenie. Na ruchliwej trasie nieprawidłowo za wyprzedzanie innych aut wziął się kierowca bmw. To on zapoczątkował kolizję, w której uszkodzone zostały łącznie cztery samochody. Filmik z tego zdarzenia udostępniono na facebookowym profilu "Informacje drogowe 24H z powiatu Wodzisław Śląski, Rybnik". Ewidentnie widać, że kogoś poniosła fantazja, bo zdarzenie wyglądało makabrycznie.