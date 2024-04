Poszukiwania awionetki w Gorzycach. Trwa przeszukiwanie terenu. W akcji uczestniczy śmigłowiec, straż pożarna i drony

Agencja Żeglugi wsparła strażaków śmigłowcem Mi-8, który patrolował teren, który krążył między Czyżowicami a Rogowem. Przez dłuższy czas monitorował sytuację nad miejscem, w którym miało dojść do zdarzenia, ale aktualnie odleciał już z tego regionu do bazy w Krakowie. Jak informuje PAŻP żaden z legalnie zgłoszonych do lotów samolotu nie uległ wypadkowi, ani nie zniknął z radaru.