Marcin Gortat w Wodzisławiu Śląskim - zdjęcia. Spotkał się ze społecznością Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych

Główny organizator, nauczyciel wychowania fizycznego Łukasz Ochodek wraz ze współorganizatorką imprezy Anną Politowicz zaproponowali innym szkołom, by wydelegowały swoich przedstawicieli na spotkanie z Marcinem Gortatem. I to się sprawdziło, bo miejsca starczyło dla wszystkich. Marcin Gortat ujął wszystkich prostotą i szczerością. W swoich słowach do podopiecznych szkoły wskazywał na znaczenie tego, by robić to co się lubi, dążyć do celu i spełniać marzenia. Mistrz nie krył, że jest pod wrażeniem skali przedsięwzięcia oraz entuzjazmu dzieci, młodzieży i dorosłych uczestników spotkania.