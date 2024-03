Marcin Połomski jedynym kandydatem na burmistrza Rydułtów. To urzędujący szef ratusza. Może już mrozić szampana? ZDJĘCIA

Jeśli w wyborach do urzędu burmistrza startuje jeden kandydat i na dodatek urzędujący włodarz, to znaczy, że nikt nie chce stawać z nim w szranki, bo jest za dobry. Można też założyć, że konkurencyjne ugrupowania nie mają odpowiedniego kandydata i obawiają się sromotnej klęski. Bo mieszkańcy są zadowoleni z pracy dotychczasowego szefa ratusza. Kolejnym powodem mogą być kwestie proceduralne, związane z przepisami Kodeksu wyborczego. Okazuje się, że w niemal co piątej polskiej gminie wiejskiej lub małym mieście zgłoszono jednego kandydata na wójta czy burmistrza.

Marcin Połomski ma wygraną na wyciągnięcie ręki

Taka sytuacja jest w Rydułtowach. Urzędujący burmistrz Marcin Połomski nie ma rywala w kwietniowych wyborach i zapewne osiągnie swój cel w cuglach.