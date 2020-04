Maseczki ochronne będą obowiązkowe? Minister zdrowia zmienia zdanie. Gdzie je kupić?

Wiele wskazuje na to, że zmienia się sposób myślenia i już wkrótce taki element będzie niezbędny by wyjść z domu.

Z każdym dniem przybywa zakażonych koronawirusem, a także niestety ofiar. Do tej pory Ministerstwo Zdrowia sceptycznie podchodziło do obowiązku noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych. Nie zdecydowano się na taki krok, choć tego typu rozwiązania wprowadzają niektóre kraje, np. Czechy.

Kiedy takie obostrzenie miałoby zostać wprowadzone? Tego nie wiadomo. Nie można go wykluczyć nawet w najbliższym tygodniu. Niestety, wciąż jest problem z dostępem do maseczek ochronnych. W wielu domach ruszyła ich społeczna produkcja na potrzeby własne, ale instytucji czy służby zdrowia.

W sobotę Kancelaria Premiera poinformowała o planach utworzenia 6 grup produkcyjnych, w których będzie skupionych ponad 100 szwalni. Miesięczny wolumen będzie wynosił blisko 40 mln maseczek niemedycznych.

Gdzie kupić maseczki ochronne? Nowa partia rozchodzi się w aptekach jak świeże bułeczki. Spokojnie, będą kolejne

Toteż Internauci już pytają, gdzie takie maseczki można dostać. W końcu nie dość, że sami mają kłopot z ich zakupem, to jeszcze często słyszą, że brakuje ich w śląskich szpitalach. Piotr Brukiewicz, wiceprezes rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, uspokaja, że sytuacja już nieco się poprawiła.

- Wraz z pojawieniem się doniesień o koronawirusie dostępność oraz ceny artykułów w hurtowniach farmaceutycznych tzw. pakietu higieny osobistej - maseczek, rękawiczek ochronnych, żeli i płynów do dezynfekcji – poszybowały do góry. Na przykład ceny maseczek wzrosły z ok. 2-3 do 8-10 złotych. Pacjenci mimo to wykupywali towar. W ostatnim czasie szczęśliwie trochę poprawiła się zarówno kwestia dostępności, jak i oferty cenowej tych artykułów - podkreśla Brukiewicz.