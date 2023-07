Najcieplejsze Miejsce na Ziemi - Reggae Festiwal w Wodzisławiu Śląskim. Bawili się miłośnicy rytmów jamajskich oraz… rapu. ZDJĘCIA

Niepowtarzalna atmosfera jamajskich plaż i korzeni reggae

W sobotni wieczór, na scenie Najcieplejszego Miejsca na Ziemi Reggae Festiwal zagrały Habakuk, Roots Soldiers, Jamajki, Esceh, Splendid Sound, Dr Love, Slaveah, Cheeba i zespół Tabu, który świętuje 20-lecie istnienia. Niesamowite występy przeniosły uczestników festiwalu w niepowtarzalną atmosferę jamajskich plaż i korzeni reggae.

- W tym roku nie było łatwo. Cały proces przygotowań, niepewności i organizacji środków finansowych był bardzo wymagający. Chcieliśmy, by ta edycja była wyjątkowa, i pomimo przeciwności, liczymy, że taka będzie! Liczymy na WAS! - mówił Marcin Suchy, gitarzysta Tabu, współorganizator wydarzenia.

Uczestnicy bawili się znakomicie, niektórzy są na imprezie co roku. Ela Hoszecka z Rydułtów była na Reagge Festiwalu już dziewiąty raz.

Z Danii na Festiwal Reagge w Wodzisławiu Śląskim

- Przyjeżdżam tu co roku, bo jest super atmosfera. W tym roku głównie dla Tabu; to klasyk i obchodzi swoje 20-lecie, oraz Jamajki. Przyjeżdżam na wodzisławski festiwal dla muzyki, dla ludzi. Będę bawiła się do końca, mam nadzieję, że do rana – uśmiecha się Ela.