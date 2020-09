Napad w Radlinie. Pobili 19-latka i ukradli mu portfel i tablet. Sprawcami młodzi mężczyźni

Do brutalnego napadu doszło w Radlinie. Sprawcami okazali się dwaj młodzi mężczyźni KPP Wodzisław

Zamaskowani zaatakowali 19-latka, kopali i uderzali go pięściami. Kiedy był bezbronny zabrali mu portfel i tablet. Do napadu doszło w Radlinie. Sprawcy długo nie cieszyli się z łupu. Zostali zatrzymani. To młodzi mężczyźni. Wkrótce staną przed sądem.