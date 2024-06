Natalia Przybyłek z Radlina potrzebuje naszej pomocy. Właśnie wybudziła się ze śpiączki. Koszt rehabilitacji jest ogromny ZDJĘCIA

Natalia Przybyłek z Radlina nie miała w życiu lekko. W wieku dziewięciu lat straciła ukochaną mamę.

W 2016 roku u Natalii zdiagnozowano zaburzenia odżywiania – anoreksję.

- Dużo czytałem na temat tej choroby, dowiadywałem się. Tak bardzo chciałem, by Natalka była zdrowa. To młoda, mądra dziewczyna, iskierka, która mimo tego wszystkiego, co ją spotkało, walczyła o siebie jak lew. Po niepowodzeniach zawsze wstawała i szła do przodu - podkreśla Mariusz.