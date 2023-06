Noc Świętego Jana w Wodzisławiu Śląskim. To będzie magiczny i pełny wrażeń wieczór. Jakie przygotowano największe atrakcje?

- Cieszę się, że wodzisławianie ponownie będą mieli okazję uczestniczyć w tym wspaniałym wydarzeniu. Noc Świętojańska to doskonała okazja do zabawy. To także dobry moment, aby zbliżyć się do tradycji. Warto pamiętać o tym, że to święto ma głębokie znaczenie dla polskiego dziedzictwa kulturowego - mówi Mieczysław Kieca, prezydent Wodzisławia Śląskiego.